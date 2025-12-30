Зеленский в очередной раз отказался выводить войска с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Киев не будет выводить Вооруженные силы Украины с территории Донбасса в одностороннем порядке. Об этом он сказал в интервью американским СМИ после переговоров во Флориде с президентом США.