Зеленский в очередной раз отказался выводить войска с Донбасса

Якобы отступление ВСУ противоречит украинским законам.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Киев не будет выводить Вооруженные силы Украины с территории Донбасса в одностороннем порядке. Об этом он сказал в интервью американским СМИ после переговоров во Флориде с президентом США.
«Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что со временем на территории Донбасса не останется ни российских, ни украинских войск, а порядок будут обеспечивать Росгвардия и другие российские силовые структуры. С таким вариантом Зеленский тоже не согласился.