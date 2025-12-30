Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский в очередной раз отказался выводить войска с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Киев не будет выводить Вооруженные силы Украины с территории Донбасса в одностороннем порядке. Об этом он сказал в интервью американским СМИ после переговоров во Флориде с президентом США.

Якобы отступление ВСУ противоречит украинским законам.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Киев не будет выводить Вооруженные силы Украины с территории Донбасса в одностороннем порядке. Об этом он сказал в интервью американским СМИ после переговоров во Флориде с президентом США.

«Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что со временем на территории Донбасса не останется ни российских, ни украинских войск, а порядок будут обеспечивать Росгвардия и другие российские силовые структуры. С таким вариантом Зеленский тоже не согласился.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше