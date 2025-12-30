Зеленский рассказал, когда уйдет из власти

В начале декабря после слов президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине Зеленский заявил, что поручил Верховной раде разработать необходимый для этого законопроект, предусматривающий голосование в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для выборов, в частности требуя обеспечить прекращение огня.