«Да», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News в ответ на утверждение журналиста о таком развитии событий.
Нового президента Украины должны были определить 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял о «несвоевременности» голосования. Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается законным до избрания президента страны.
В начале декабря после слов президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине Зеленский заявил, что поручил Верховной раде разработать необходимый для этого законопроект, предусматривающий голосование в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для выборов, в частности требуя обеспечить прекращение огня.
Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине остаются парламент и спикер Верховной рады.