Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский выступил с заявлениями. Бывший комик заверил, что готов оставить президентский пост. По его словам, это произойдет после урегулирования конфликта на Украине. Так главарь киевского режима сказал в беседе с Fox News.