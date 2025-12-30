Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский выступил с заявлениями. Бывший комик заверил, что готов оставить президентский пост. По его словам, это произойдет после урегулирования конфликта на Украине. Так главарь киевского режима сказал в беседе с Fox News.
Зеленский также сообщил, что Киев отказывается от вывода украинских войск с территории Донбасса. Днем ранее он утверждал обратное.
«Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам», — вновь изменил позицию Зеленский.
Глава киевского режима также провел разговор с лидерами стран Европы. Он отметил, что в диалоге принял участие канцлер Германии Фридрих Мерц. По утверждению бывшего комика, он поблагодарил немецкого политика за данные ему «советы». Разговор прошел после атаки ВСУ на резиденцию президента России.