Зеленский отказался выводить ВСУ с территории Донбасса после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом вновь заявил об отказе выводить вооруженные силы Украины с территории Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом вновь заявил об отказе выводить вооруженные силы Украины с территории Донбасса.

Он пояснил, что такой шаг противоречил бы украинскому законодательству.

Ранее Зеленский допускал возможность отвода украинских войск из подконтрольной Киеву части ДНР, однако ставил условием «зеркальный» отвод российских сил, чего требуют как США, так и Россия.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина.

