Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Никарагуа выразили солидарность России после атак ВСУ на резиденцию Путина

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо 29 декабря выразили поддержку Владимиру Путину после попытки ВСУ атаковать его официальную резиденцию.

«Мы прежде всего хотим подчеркнуть, что направили президенту Российской Федерации Владимиру Путину послание солидарности и поддержки в его борьбе за мир и общее благо в связи с предотвращённым нападением фашистов на одну из его официальных резиденций», — приводит портал El19digital текст обращения.

Власти Никарагуа также высоко оценили усилия России по установлению мира через диалог.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украине не удалось нанести удар по резиденции Путина. Расчёты ПВО уничтожили 91 беспилотник. Жертв и разрушений не было. Лавров заявил, что Россия пересмотрит свою позицию в ответ на эту атаку. Путин также сообщил об этом решении американскому президенту США Дональду Трампу. Тот отметил, что «очень рассержен» атакой Киева на резиденцию российского лидера.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше