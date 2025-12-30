В Никарагуа выразили солидарность России после атак ВСУ на резиденцию Путина

«Мы прежде всего хотим подчеркнуть, что направили президенту Российской Федерации Владимиру Путину послание солидарности и поддержки в его борьбе за мир и общее благо в связи с предотвращённым нападением фашистов на одну из его официальных резиденций», — приводит портал El19digital текст обращения.
Власти Никарагуа также высоко оценили усилия России по установлению мира через диалог.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украине не удалось нанести удар по резиденции Путина. Расчёты ПВО уничтожили 91 беспилотник. Жертв и разрушений не было. Лавров заявил, что Россия пересмотрит свою позицию в ответ на эту атаку. Путин также сообщил об этом решении американскому президенту США Дональду Трампу. Тот отметил, что «очень рассержен» атакой Киева на резиденцию российского лидера.
