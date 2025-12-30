Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров призвал дать украинскому народу возможность определить свою судьбу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине, которые дадут народу возможность определить свою судьбу. Особо он подчеркнул право на волеизъявление для «огромного количества» украинцев, проживающих в настоящее время на территории России.

Лавров в беседе с РИА «Новости» напомнил, что полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года, и выборы должны состояться в соответствии с законодательством. По его словам, США придерживаются схожей точки зрения о необходимости выборов.

Министр заявил, что только через «прозрачную и честную» избирательную кампанию с участием всех политических сил киевское руководство сможет получить легитимный мандат для заключения мирных договорённостей.

Ранее Лавров, комментируя атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил, что Россия будет вынуждена пересмотреть свою позицию на возможных переговорах из-за террористических действий Киева. Как сообщал Life.ru, украинские БПЛА в ночь на 29 декабря пытались атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше