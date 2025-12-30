Лавров в беседе с РИА «Новости» напомнил, что полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года, и выборы должны состояться в соответствии с законодательством. По его словам, США придерживаются схожей точки зрения о необходимости выборов.
Министр заявил, что только через «прозрачную и честную» избирательную кампанию с участием всех политических сил киевское руководство сможет получить легитимный мандат для заключения мирных договорённостей.
Ранее Лавров, комментируя атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил, что Россия будет вынуждена пересмотреть свою позицию на возможных переговорах из-за террористических действий Киева. Как сообщал Life.ru, украинские БПЛА в ночь на 29 декабря пытались атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.
