Лавров призвал дать украинскому народу возможность определить свою судьбу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине, которые дадут народу возможность определить свою судьбу. Особо он подчеркнул право на волеизъявление для «огромного количества» украинцев, проживающих в настоящее время на территории России.