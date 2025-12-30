Ушаков после атаки на резиденцию Путина сообщил, что позиция Москвы в переговорах по Украине будет пересмотрена

Как уведомили в Минобороны России, атака на резиденцию президента России успешно предотвращена. В ведомстве пояснили, что в течение ночи по объекту попытался ударить 91 беспилотник. По данным российской стороны, ВСУ выпустили несколько групп БПЛА. Последние дроны полетели на резиденцию уже рано утром. Они были выпущены после того, как Киев понял безэффективность предпринятых мер.