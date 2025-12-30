Российская сторона пересмотрит свою позицию в урегулировании украинского вопроса. Москва приняла такое решение после террористической атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом уведомил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время брифинга.
Он подчеркнул, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Во время диалога глава государства оповестил хозяина Белого дома о произошедшем. Президент России передал Вашингтону послание.
«Путин очень четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом», — проинформировал Юрий Ушаков.
По его словам, американский лидер пришел в шок после известий об ударах ВСУ по резиденции Владимира Путина. Москва вновь убедилась в нежелании Киева решать конфликт дипломатическим путем.
Как уведомили в Минобороны России, атака на резиденцию президента России успешно предотвращена. В ведомстве пояснили, что в течение ночи по объекту попытался ударить 91 беспилотник. По данным российской стороны, ВСУ выпустили несколько групп БПЛА. Последние дроны полетели на резиденцию уже рано утром. Они были выпущены после того, как Киев понял безэффективность предпринятых мер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на госрезиденцию. Она остро назвала главу киевского режима Владимира Зеленского «террористическим отщепенцем». Мария Захарова сообщила о незамедлительном ответе Москвы на «абсолютный терроризм» украинских властей. Она подчеркнула решительность России в этом вопросе.
Власти Никарагуа поддержали российского лидера после налета дронов. Страна выразила солидарность с Владимиром Путиным. По словам руководства страны, «фашизм» привык к террористическим атакам.
Кроме того, Москву поддержали ОАЭ. Власти назвали удары «гнусным нападением». В ОАЭ сообщили, что Киев создал угрозы для безопасности России. Власти заявили о солидарности с Владимиром Путиным, правительством государства и народом РФ.