Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский выдвинул условие США по гарантиям безопасности

В интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что решений американского лидера недостаточно для обеспечения гарантий безопасности Украины, и потребовал их ратификации конгрессом США.

В интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что решений американского лидера недостаточно для обеспечения гарантий безопасности Украины, и потребовал их ратификации конгрессом США.

Он подчеркнул, что, хотя уважает Трампа и его решения влиятельны, Украина нуждается в юридически обязывающих гарантиях, которые должны быть утверждены сенатом или конгрессом.

По итогам встречи в Мар-а-Лаго, Зеленский утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%, однако Трамп отмечал, что основную роль в таких гарантиях должна играть Европа, а США окажут помощь.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался выводить ВСУ с территории Донбасса после встречи с Трампом.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше