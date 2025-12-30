Пентагон сообщил об ударе по судну наркотрафика в Тихом океане и гибели двух человек

Южное командование США подтвердило удар по судну контрабандистов. Видео © Х / Southcom.
«Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — говорится в сообщении командования.
В результате атаки были подтверждены две смерти. В Пентагоне подчеркнули, что удар наносился в международных водах и стал частью операции по борьбе с транснациональной преступностью.
Как уточнили военные, атаку 29 декабря осуществила Объединённая оперативная группа операции «Южное копьё» по прямому распоряжению министра обороны США Пита Хегсета.
Ранее Life.ru писал о похожем ударе США по судну в Тихом океане, который произошёл 22 декабря. Тогда американские военные также заявили, что корабль использовался наркокартелями и шёл по маршруту контрабанды. В результате той операции была подтверждена гибель одного человека.
