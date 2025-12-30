Пентагон сообщил об ударе по судну наркотрафика в Тихом океане и гибели двух человек

Американские военные вновь применили силу в международных водах Тихого океана. Операция закончилась гибелью людей. Как сообщили в Южном командовании ВС США, удар был нанесён по судну, следовавшему по одному из хорошо известных маршрутов наркотрафика в восточной части Тихого океана. По данным военных, корабль использовался именно для контрабанды запрещённых веществ.