Пентагон сообщил об ударе по судну наркотрафика в Тихом океане и гибели двух человек

Американские военные вновь применили силу в международных водах Тихого океана. Операция закончилась гибелью людей. Как сообщили в Южном командовании ВС США, удар был нанесён по судну, следовавшему по одному из хорошо известных маршрутов наркотрафика в восточной части Тихого океана. По данным военных, корабль использовался именно для контрабанды запрещённых веществ.

Источник: Life.ru

Южное командование США подтвердило удар по судну контрабандистов. Видео © Х / Southcom.

«Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — говорится в сообщении командования.

В результате атаки были подтверждены две смерти. В Пентагоне подчеркнули, что удар наносился в международных водах и стал частью операции по борьбе с транснациональной преступностью.

Как уточнили военные, атаку 29 декабря осуществила Объединённая оперативная группа операции «Южное копьё» по прямому распоряжению министра обороны США Пита Хегсета.

Ранее Life.ru писал о похожем ударе США по судну в Тихом океане, который произошёл 22 декабря. Тогда американские военные также заявили, что корабль использовался наркокартелями и шёл по маршруту контрабанды. В результате той операции была подтверждена гибель одного человека.

