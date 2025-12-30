Ричмонд
Зеленский ущемился из-за приёма в США: на Западе указали на превосходство Путина

Telegraph заявило об обиде Зеленского на США из-за разницы с Путиным в приёме.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский разочаровался приёмом в США. Его не встретил ни один американский чиновник. При этом в случае с президентом России Владимиром Путиным всё было совсем иначе. На это обратило внимание издание Telegraph.

Автор указал на колоссальную разницу в приеме лидеров. Издание напомнило, что Владимира Путина на Аляске встретили помпезно. Сам президент США Дональд Трамп встречал его на красной дорожке.

«Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника. Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными самим Зеленским», — подчеркивается в материале.

Между тем Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй за сутки телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, террористическую атаку ВСУ на резиденцию президента России.

