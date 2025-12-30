Объединённые Арабские Эмираты решительно осудили попытку атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.
В официальном заявлении министерства иностранных дел ОАЭ эта акция названа «гнусным нападением», создающим угрозы для безопасности и стабильности.
Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента РФ в Новгородской области. Все БПЛА были уничтожены российскими системами ПВО, жертв и разрушений не зафиксировано. Лавров подчеркнул, что, несмотря на эту провокацию, Россия не планирует выходить из переговорного процесса с США, однако её переговорная позиция будет пересмотрена и скорректирована с учётом произошедшего.
Ранее сообщалось, что сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили письмо президенту России Владимиру Путину, выразив солидарность в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию.
