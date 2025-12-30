Некоторые американцы и европейцы по-прежнему стремятся к военному столкновению с Россией. Это касается, в том числе, политиков. Сейчас урегулирование на Украине тормозится из-за разногласий между Вашингтоном и странами Евросоюза. Так заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube.