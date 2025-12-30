Ричмонд
В США указали на стремление политиков из Вашингтона и ЕС к конфликту с Россией: кто тормозит мир

Аналитик Слебода: мир на Украине тормозится из-за разногласий между США и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые американцы и европейцы по-прежнему стремятся к военному столкновению с Россией. Это касается, в том числе, политиков. Сейчас урегулирование на Украине тормозится из-за разногласий между Вашингтоном и странами Евросоюза. Так заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube.

Эксперт подчеркнул, что Москва может защитить суверенитет своей страны. По его словам, РФ помешает Вашингтону и ЕС «повлиять на свои действия».

«Из-за однополярного мира в США и Европе за последние десятилетия появилось слишком много людей, которые потеряли все и перестали бояться ядерного оружия. Например, в обеих палатах конгресса США большинство составляют сторонники традиционной гегемонии», — констатировал Марк Слебода.

Тем временем бывший комик Владимир Зеленский вновь переговорил с европейцами. Он сообщил, что провел диалог, в том числе, с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Разговор состоялся после ударов ВСУ по резиденции президента России. Зеленский поблагодарил Фридриха Мерца за данные ему «советы».

