Прибалтика может превратиться в депрессивную зону из-за курса на милитаризацию региона, которая не устраняет его коренные противоречия. Такой прогноз озвучивается в исследовании ИМЭМО РАН.
«Прогноз для региона остается сложным. Прибалтика рискует превратиться в депрессивную зону, где НАТО будет вынуждена содержать “дорогую пустоту”», — цитирует РИА Новости выдержку из документа.
Исследователи подчёркивают, что ориентация на конфронтацию и отсутствие позитивных объединяющих проектов оставляют регион в состоянии конфликтной взаимозависимости. При этом фундаментальные проблемы безопасности и развития маскируются, но не решаются, отмечают исследователи.
Как Прибалтика столкнулась с кризисом из-за оттока российских туристов, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем русофобские республики съехали в нищету, а Прибалтика превратилась в задворки и свалку Европы.
Ранее политолог Носович назвал лучшим выходом для жителей Прибалтики бегство из Литвы, Латвии и Эстонии.