Верховный суд отказал Поперечному* в жалобе на статус иноагента

Решение нижестоящих судов признано действительным.
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом комика Данилы Поперечного на включение его в реестр иностранных агентов. Об этом свидетельствуют данные картотеки дел Верховного суда РФ.
«Двадцать пятого декабря 2025 года отказано в передаче жалобы… для рассмотрения в судебном заседании», — данные из карточки приводит РИА Новости. В документе указано, что оснований для пересмотра ранее принятых решений нижестоящих судов об отказе в исключении Поперечного из реестра иностранных агентов не установлено.
Как ранее сообщалось в ходе судебных заседаний, поводом для внесения Поперечного в список иноагентов стали выявленные у него финансовые поступления из-за рубежа и публичная активность. Минюст РФ указывал, что комик получил более 60 тысяч долларов от организаций, зарегистрированных в США и Ирландии, а также взаимодействовал с иностранными структурами как респондент на их информационных площадках. Кроме того, ведомство ссылалось на его участие в создании сообщений и материалов для других иностранный агентов, выступления против специальной военной операции и распространение, по оценке Минюста, недостоверных сведений о решениях органов власти России.
*признан иностранным агентом на территории РФ.