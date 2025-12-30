Верховный суд отказал Поперечному* в жалобе на статус иноагента

Как ранее сообщалось в ходе судебных заседаний, поводом для внесения Поперечного в список иноагентов стали выявленные у него финансовые поступления из-за рубежа и публичная активность. Минюст РФ указывал, что комик получил более 60 тысяч долларов от организаций, зарегистрированных в США и Ирландии, а также взаимодействовал с иностранными структурами как респондент на их информационных площадках. Кроме того, ведомство ссылалось на его участие в создании сообщений и материалов для других иностранный агентов, выступления против специальной военной операции и распространение, по оценке Минюста, недостоверных сведений о решениях органов власти России.