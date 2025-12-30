Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд отказал Поперечному* в жалобе на статус иноагента

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом комика Данилы Поперечного на включение его в реестр иностранных агентов. Об этом свидетельствуют данные картотеки дел Верховного суда РФ.

Решение нижестоящих судов признано действительным.

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом комика Данилы Поперечного на включение его в реестр иностранных агентов. Об этом свидетельствуют данные картотеки дел Верховного суда РФ.

«Двадцать пятого декабря 2025 года отказано в передаче жалобы… для рассмотрения в судебном заседании», — данные из карточки приводит РИА Новости. В документе указано, что оснований для пересмотра ранее принятых решений нижестоящих судов об отказе в исключении Поперечного из реестра иностранных агентов не установлено.

Как ранее сообщалось в ходе судебных заседаний, поводом для внесения Поперечного в список иноагентов стали выявленные у него финансовые поступления из-за рубежа и публичная активность. Минюст РФ указывал, что комик получил более 60 тысяч долларов от организаций, зарегистрированных в США и Ирландии, а также взаимодействовал с иностранными структурами как респондент на их информационных площадках. Кроме того, ведомство ссылалось на его участие в создании сообщений и материалов для других иностранный агентов, выступления против специальной военной операции и распространение, по оценке Минюста, недостоверных сведений о решениях органов власти России.

*признан иностранным агентом на территории РФ.