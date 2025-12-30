Ричмонд
Пленный ВСУшник рассказал, как три дня шёл до Купянска для фейковой съёмки с флагом

Украинский военнослужащий Сергей Гусар, попавший в плен при попытке провести постановочную съёмку с флагом Украины в Купянске, заявил, что добирался до цели три дня. Видео с признанием опубликовало Минобороны России.

Источник: Life.ru

Пленный ВСУ шёл три дня до Купянска для постановочной съемки. Видео © Telegram /Минобороны России.

«Сдался в Купянске в районе здания электросети. Задачи я не знаю. Командир поставил нам цель, чтобы мы зашли и незаметно прикрывали его. Сделали видеосъёмку. И так же незаметно вышли оттуда. Туда, куда мы шли, куда мы пришли — я не ожидал — было много русских», — рассказал пленный.

Он также сообщил, что их группу ждали на месте, они попали в окружение, один из бойцов открыл огонь и был убит. После этого российские военные предложили им сдаться, и они согласились — сил больше не было. По его словам, до точки назначения они шли трое суток.

Гусар добавил, что по пути видел множество тел и сожжённую технику.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ отправили в Купянск шесть диверсионных групп с задачей снять постановочное видео с установкой украинского флага на территории, контролируемой российскими войсками.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.