Зеленский потребовал ратификации гарантий безопасности Конгрессом США

Зеленский заявил, что ему недостаточно решения Трампа о предоставлении гарантий безопасности Украине.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский после встречи с американским президентом Дональдом Трампом потребовал от американских властей ратифицировать документ о гарантиях безопасности для украинской стороны через Конгресс США, сообщает РИА Новости.

Глава киевского режима отметил, что ему недостаточно решения руководителя Белого дома.

«Мы уважаем президента Трампа. И его решение влиятельно. Но, конечно, нам нужен Конгресс для этого. Возможно, Сенат или Конгресс. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 декабря в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго (штат Флорида). Перед этим американский лидер побеседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи Трампа с Зеленским состоялся телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи президент США заявил, что урегулирование украинского конфликта очень близко. Он подчеркнул, что в рамках переговоров якобы остаётся «один или два острых вопроса». Зеленский, в свою очередь, утверждает, что на встрече с Трампом попросил его предоставить Украине гарантии безопасности на 30−50 лет. По словам главы киевского режима, сейчас в документах прописан срок в 15 лет.

