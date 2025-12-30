Зеленский потребовал ратификации гарантий безопасности Конгрессом США

После встречи президент США заявил, что урегулирование украинского конфликта очень близко. Он подчеркнул, что в рамках переговоров якобы остаётся «один или два острых вопроса». Зеленский, в свою очередь, утверждает, что на встрече с Трампом попросил его предоставить Украине гарантии безопасности на 30−50 лет. По словам главы киевского режима, сейчас в документах прописан срок в 15 лет.