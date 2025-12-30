Трамп пригрозил Ирану в случае возобновления ядерной программы

«Иран, возможно, ведет себя неправильно. Это еще не подтверждено, но если это подтвердится, то они знают о последствиях», — сказал Трамп, добавив, что исход будет «более серьезным, чем в прошлый раз». Республиканец имеет в виду удары США по трем иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз и Исфахан) в ночь на 22 июня, в разгар 12-дневной войны Ирана и Израиля. Трамп заявлял, что объекты по обогащению урана полностью уничтожены, а в Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.