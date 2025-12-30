Ричмонд
Зеленский сказал, что понимает недоверие Путина к нему

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что понимает недоверие к нему со стороны российского коллеги Владимира Путина.

— Он не доверяет мне. Это понятно, — сказал он в понедельник, 29 декабря, в интервью телеканалу Fox News.

В октябре Владимир Зеленский назвал российского коллегу Владимира Путина своим врагом. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Также Владимир Зеленский заявил о подготовке РФ удара по правительственному кварталу в Киеве. Он отметил, что Украина якобы не пыталась атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Незадолго до этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина. Он подчеркнул, что объекты и время ответного удара России уже определены.

Российская Федерация пересмотрит позицию по договоренностям из-за атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом 29 декабря сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

