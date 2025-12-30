Зеленский сказал, что понимает недоверие Путина к нему

Незадолго до этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина. Он подчеркнул, что объекты и время ответного удара России уже определены.