Бывший мэр Ярославля Урлашов выходит из колонии: он освободится спустя 12,5 лет перед Новым годом

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов с 2016 года отбывает наказание в колонии. Еще три года — с 2013 — он провел в СИЗО. Бывший мэр освободится спустя 12,5 лет. Он выйдет из колонии в Твери 30 декабря, пишет ТАСС.