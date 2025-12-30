Бывший мэр Ярославля Урлашов выходит из колонии: он освободится спустя 12,5 лет перед Новым годом

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов с 2016 года отбывает наказание в колонии. Еще три года — с 2013 — он провел в СИЗО. Бывший мэр освободится спустя 12,5 лет. Он выйдет из колонии в Твери 30 декабря, пишет ТАСС.
Как стало известно, изначально Евгения Урлашова планировали освободить 2 января. Однако дата выпала на праздничный день. В связи с этим экс-мэра освободят раньше. Стоит напомнить, что он отбывает срок за получение крупных взяток.
«Евгений Урлашов освободится из ИК-1 30 декабря», — говорится в материале.
Между тем в Челябинской области вынесли приговор бывшей сотруднице кредитной организации. Ее обвинили в хищении у клиентов более 15 миллионов рублей. Суд дал женщине 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Преступница, пользуясь служебным положением, переводила деньги со счетов клиентов на подконтрольные ей электронные кошельки.