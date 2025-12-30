По словам Климаса, Варшава не может продолжать финансовую помощь стране, где, несмотря на исторические трагедии, сохраняются памятники людям, причастным к уничтожению мирного населения. Политик подчеркнул, что Польша вправе требовать «конца бандеризма», если речь идёт о честном отношении к общей истории.