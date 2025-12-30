«Степан Бандера — преступник, убийца поляков, ответственный за Волынскую резню», — сказал политик.
По словам Климаса, Варшава не может продолжать финансовую помощь стране, где, несмотря на исторические трагедии, сохраняются памятники людям, причастным к уничтожению мирного населения. Политик подчеркнул, что Польша вправе требовать «конца бандеризма», если речь идёт о честном отношении к общей истории.
На Украине при поддержке властей националистические движения всё чаще апеллируют к фигурам Степана Бандеры и Романа Шухевича, а часть бойцов ВСУ открыто использует нацистскую символику.
Ранее в Польше уже звучали резкие предложения в адрес Киева. Экс-премьер страны Лешек Миллер заявил, что Варшава могла бы «подарить» Украине не ракеты, а украинских мужчин призывного возраста, которые сейчас живут в Польше.
