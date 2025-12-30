Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский снова порассуждал о гарантиях безопасности Киеву. Он потребовал от Вашингтона утвердить их через конгресс. Так бывший комик заявил в диалоге с телеканалом Fox News.
Зеленский заверил, что Киев уважает американского лидера Дональда Трампа. При этом одного решения президента Украине не достаточно.
«Конечно, нам нужен конгресс для этого. Возможно, сенат или конгресс. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими», — заключил Зеленский.
Дональд Трамп 28 декабря принял бывшего комика в резиденции во Флориде. По результатам переговоров они провели пресс-конференцию. Президент США сообщил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования на Украине. По его мнению, договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты уже в течение нескольких недель.