Зеленский призвал США утвердить гарантии безопасности Украине через конгресс

Дональд Трамп 28 декабря принял бывшего комика в резиденции во Флориде. По результатам переговоров они провели пресс-конференцию. Президент США сообщил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования на Украине. По его мнению, договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты уже в течение нескольких недель.