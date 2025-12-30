Ричмонд
Стало известно, что холодный прием в США обидел Зеленского

Британская газета The Telegraph сообщает, что Владимир Зеленский был оскорблён разницей в приёме, оказанном ему и президенту России Владимиру Путину во время визитов в США.

По данным издания, Путин в августе был встречен с большой помпой: президент США Дональд Трамп лично ждал его на красной ковровой дорожке на Аляске. В то же время, когда Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, не было ни ковровой дорожки, ни даже приветствия от рядового американского чиновника.

Это контрастное отношение, как отмечает Telegraph, подчёркивает хрупкость американо-украинских отношений и не осталось незамеченным самим украинским лидером.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в воскресенье во Флориде.

Ранее сообщалось, что Зеленский выдвинул условие США по гарантиям безопасности.

