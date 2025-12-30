Ричмонд
Зеленский обиделся на США за не такой тёплый приём, какой был у Путина

Владимир Зеленский остался недоволен тем, как его приняли перед встречей с Дональдом Трампом. Об этом сообщает британское издание Telegraph. Автор статьи напоминает, что в августе Владимира Путина на Аляске встречали с большим почётом. Там глава Белого дома лично ждал российского лидера на красной ковровой дорожке.

Источник: Life.ru

«Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Зеленский заметил это несоответствие. Оно, по мнению автора, символизирует хрупкость американо-украинских отношений.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские политики обратили внимание на странное поведение киевского главаря на встрече с Трампом. Зеленский «ёрзал, дулся и чесал волосы», пока американский президент США рассказывал о «замечательной» встрече.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

