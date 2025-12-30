Зеленский обиделся на США за не такой тёплый приём, какой был у Путина

Владимир Зеленский остался недоволен тем, как его приняли перед встречей с Дональдом Трампом. Об этом сообщает британское издание Telegraph. Автор статьи напоминает, что в августе Владимира Путина на Аляске встречали с большим почётом. Там глава Белого дома лично ждал российского лидера на красной ковровой дорожке.