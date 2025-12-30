Глава киевского режима Владимир Зеленский снова попытался оправдаться. Его спросили о коррупционном скандале на Украине. В ответ бывший комик заявил, что его внимание приковано к конфликту с Россией. Так он сообщил в диалоге с Fox News.
Зеленский попытался снять с себя ответственность. Он не стал пояснять, кто замешан в громком коррупционном скандале.
«Послушайте, я сфокусирован на конфликте», — заявил нелегитимный президент Украины.
Тем временем Киев не оставляет попыток атаковать российские объекты. Москва пересмотрит свою позицию в урегулировании украинского вопроса. Российская сторона приняла такое решение после террористической атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом также уведомили американского лидера Дональда Трампа. Он решительно осудил действия ВСУ.