Telegraph: Путина и Зеленского в США встречали по-разному

Такие дипломатические жесты не бывают случайными.
Британская газета The Telegraph обратила внимание на контраст в том, как в США принимали российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Издание напоминает, что Путина в Вашингтоне встречал лично президент Дональд Трамп и для него раскатали красную ковровую дорожку, тогда как Зеленский прибыл в страну без участия каких-либо высокопоставленных американских чиновников.
«Путина встречали в США в августе с торжественной церемонией, в ходе которой Трамп ждал его в конце красной ковровой дорожки на Аляске. Когда Зеленский прибыл во Флориду на выходных, там не было вовсе никакой красной ковровой дорожки и никакого приема», — пишет издание.
Авторы материала отмечают, что демонстративное отсутствие высоких гостей на прибытии Зеленского контрастирует с прежними жестами внимания со стороны Белого дома. Такое изменение медиа интерпретируют как возможный признак усталости части американского истеблишмента от украинской повестки. При этом The Telegraph подчеркивает, что подобные детали в дипломатическом протоколе редко бывают случайными и внимательно отслеживаются мировыми лидерами.