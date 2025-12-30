Telegraph: Путина и Зеленского в США встречали по-разному

Британская газета The Telegraph обратила внимание на контраст в том, как в США принимали российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Издание напоминает, что Путина в Вашингтоне встречал лично президент Дональд Трамп и для него раскатали красную ковровую дорожку, тогда как Зеленский прибыл в страну без участия каких-либо высокопоставленных американских чиновников.