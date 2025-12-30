Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением в случае отказа разоружиться

Палестинское движение ХАМАС будет уничтожено в случае отказа от разоружения, заявил президент США Дональд Трамп.
По словам американского лидера, американский мирный план по сектору Газа поддержали 59 стран. Глава Белого дома утверждает, что все эти государства ликвидируют ХАМАС, если члены этого движения не сложат оружие.
«ХАМАС обещал, они клялись, что собираются разоружиться. Теперь они не собираются разоружаться. Эти же страны сотрут ХАМАС с лица земли», — сказал президент в ходе общения с журналистами.
Напомним, 22 ноября власти Израиля сообщили о ликвидации в Газе пятерых высокопоставленных членов ХАМАС. Израильская сторона утверждала, что их уничтожили в связи с нарушением палестинским движением режима прекращения огня. Уточнялось, что организация якобы отправила радикалов для нападения на военнослужащих Израиля на территорию, которая находится под контролем армии обороны еврейского государства.
29 декабря ХАМАС подтвердило гибель главы и официального представителя своего военного крыла — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Мухаммеда Синвара. О его смерти ещё в мае объявила израильская армия. В Израиле отмечали, что Синвар и ещё ряд полевых командиров ХАМАС погибли в результате удара. Также палестинское движение подтвердило гибель своего официального представителя Абу Убайда.