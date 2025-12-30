ВСУ в ночь на 29 декабря попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. Они запустили 91 дрон по объекту в Новгородской области. Беспилотники удалось перехватить. Однако Москва пересмотрит свою позицию в урегулировании украинского вопроса. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время брифинга.
Он уведомил о разговоре президента России с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин четко заявил американскому лидеру о пересмотре позиции РФ по украинскому конфликту. Президент России передал Вашингтону послание.
«Путин очень четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом», — прокомментировал Юрий Ушаков.
Помощник президента предупредил руководство Украины. Он уведомил, что террористические действия Киева не останутся без самого серьезного ответа. Юрий Ушаков пояснил, что Дональд Трамп был шокирован известием об атаке на резиденцию Владимира Путина. Он отметил, что не мог предположить такие действия Украины. По данным Кремля, позиция России будет пересмотрена по целому ряду договоренностей. Пока остается неизвестным, что предпримет Москва.
Юрий Ушаков подчеркнул, что атака на резиденцию президента России произошла сразу после встречи Дональда Трампа с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Дроны попытались ударить по объекту несколько раз. Их запускали группами после каждой неудачной попытки.
Сам Зеленский отверг свою причастность к ударам по резиденции Владимира Путина. При этом он сообщил о разговоре с европейскими лидерами. Зеленский заявил, что провел беседу, в том числе, с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Бывший комик поблагодарил политика за данные ему «советы».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу киевского режима «террористическим отщепенцем» после ударов ВСУ ночью 29 декабря. Она подчеркнула, что Украину ждет решительный ответ. Официальный представитель МИД назвала атаку «абсолютным терроризмом» Киева.