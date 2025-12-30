Помощник президента предупредил руководство Украины. Он уведомил, что террористические действия Киева не останутся без самого серьезного ответа. Юрий Ушаков пояснил, что Дональд Трамп был шокирован известием об атаке на резиденцию Владимира Путина. Он отметил, что не мог предположить такие действия Украины. По данным Кремля, позиция России будет пересмотрена по целому ряду договоренностей. Пока остается неизвестным, что предпримет Москва.