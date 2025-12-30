Трамп пообещал рассмотреть вопрос о поставках истребителей F-35 Турции

Ранее появилась информация, что Анкара намерена отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 и начать закупать американские истребители F-35. Вопрос может быть решён в течение четырёх-шести месяцев. Такой шаг станет радикальным поворотом в политике Турции, которая в 2019 году, несмотря на угрозы санкций, приобрела российские ЗРК, после чего была исключена из программы F-35.