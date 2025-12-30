Ричмонд
Трамп пообещал рассмотреть вопрос о поставках истребителей F-35 Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация «серьёзно» рассматривает возможность продажи Турции истребителей пятого поколения F-35. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп выразил уверенность, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не станет использовать эти самолёты против Израиля.

Ранее появилась информация, что Анкара намерена отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 и начать закупать американские истребители F-35. Вопрос может быть решён в течение четырёх-шести месяцев. Такой шаг станет радикальным поворотом в политике Турции, которая в 2019 году, несмотря на угрозы санкций, приобрела российские ЗРК, после чего была исключена из программы F-35.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

