Алексей Коваленко стал новым министром здравоохранения Красноярского края

Кандидатуру нового министра единогласно утвердили на сессии Заксобрания, которая прошла 29 декабря. Как сообщает министерство здравоохранения Красноярского края, Алексея Коваленко официально представили руководителям медицинских учреждений, а Михаил Котюков вручил ему удостоверение. Председатель правительства края Алексей Медведев отметил, что в будущем возможны и другие кадровые перестановки среди министров.