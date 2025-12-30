Соцподдержку продолжают оказывать участникам СВО в Хабаровском крае

Особое внимание уделили цифровизации и координации поддержки. Так, в этом месяце ввели информационную систему Хабаровского края «СВОи люди», а также 90 мер социальной поддержки. Кроме того, утверждена ежемесячная денежная выплата детям отдельных категорий граждан, а также увеличен размер ежемесячной денежной выплаты при заключении социального контракта до 1 млн рублей.
Участники СВО обеспечиваются внеочередной медицинской помощью, включая диспансеризацию и стоматологическое протезирование без привязки к инвалидности. Активно в крае развивается и система медицинской реабилитации.
Дети участников СВО обеспечиваются местами в детских садах и школах в первоочередном и внеочередном порядке, студентам предоставляются выплаты и компенсации за обучение.
«Поддержка участников СВО и их семей остается безусловным приоритетом политики Хабаровского края. По поручению губернатора Дмитрия Викторовича Демешина нам необходимо обеспечить каждому Герою и его близким достойную, своевременную и комплексную помощь. Мы находимся в неоплатном долгу перед теми, кто, рискуя жизнью, защищает мир на нашей земле и интересы нашей Родины. Каждый Герой и каждый член его семьи заслуживают не просто слов благодарности, а реальной, своевременной и достойной помощи. Наша задача — быть рядом, слышать, понимать и действовать», — подчеркнул Сергей Кузнецов.