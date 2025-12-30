Трамп отреагировал на удары ВСУ по резиденции Путина: «Мне это не нравится»

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Он сильно разозлился и пришел в шок. Так Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами.
Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что уже провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Российский лидер рассказал о попытках Киева атаковать его резиденцию. Президент США резко осудил действия украинских властей.
«Я узнал об этом от президента РФ Владимира Путина, и я очень разозлился из-за этого», — отреагировал Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что ему не понравился ход Киева. По словам президента США, это было «нехорошо». Дональд Трамп напомнил, что подобные террористические действия мешают мирным переговорам по украинскому конфликту. По мнению хозяина Белого дома, сейчас «не время» для таких нападок.
«Речь идёт о деликатном периоде», — заключил Дональд Трамп.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва пересмотрит свою позицию по украинскому урегулированию. Он назвал удары по резиденции Владимира Путина «гостерроризмом» Киева. Юрий Ушаков подчеркнул, что такие действия не останутся без ответа. Россия примет необходимые меры.
Президент РФ между тем выступил на совещании с Генштабом. Он подвел итоги года и оценил обстановку в зоне спецоперации. Владимир Путин отметил успешное продвижение войск. Он сообщил, что наступление производится в соответствии с планом. Президент также уведомил, что оборона ВСУ рушится. Он поблагодарил всех российских военных, выполняющих задачи на линии боевого соприкосновения. Глава государства уточнил, что решающая роль в успехах ВС РФ принадлежит солдатам и офицерам. Владимир Путин назвал их примером служения Отечеству.
Тем временем в Минобороны пояснили ситуацию с атакой на резиденцию президента. По данным ведомства, все удары удалось предотвратить. Российские военные перехватили дроны. Всего в направлении резиденции выпустили 91 беспилотник. В Минобороны уточнили, что дроны пытались атаковать объект вплоть до утра 29 декабря.