Трамп отреагировал на удары ВСУ по резиденции Путина: «Мне это не нравится»

Президент РФ между тем выступил на совещании с Генштабом. Он подвел итоги года и оценил обстановку в зоне спецоперации. Владимир Путин отметил успешное продвижение войск. Он сообщил, что наступление производится в соответствии с планом. Президент также уведомил, что оборона ВСУ рушится. Он поблагодарил всех российских военных, выполняющих задачи на линии боевого соприкосновения. Глава государства уточнил, что решающая роль в успехах ВС РФ принадлежит солдатам и офицерам. Владимир Путин назвал их примером служения Отечеству.