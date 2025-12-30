РФ после попытки киевского режима атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина может дать ответ, который вернёт Украину в каменный век, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
«После попытки нападения на резиденцию президента России Путин обладает огромным потенциалом для присоединения Украины или, наоборот, превращения ее в государство каменного века», — сказал эксперт в видеоблоге Дэниела Дэвиса.
Он убеждён, что стремление Киева играть с «красными линиями» грозит серьёзными последствиями, поскольку украинские власти могут быть приравнены к террористам. Мартьянов полагает, что существует вероятность изменения и методов военного противостояния.
«На российского президента нападать нельзя. Теперь русские будут называть ВСУ террористической организацией, которой она, по сути, и является. И физически все будет уничтожено», — подчеркнул аналитик.
Эксперт добавил, что Украины как государства не будет, и после Россия решит, что делать с тем, что останется от этой страны.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим совершил атаку на государственную резиденцию российского лидера в Новгородской области. Для нападения Украина использовала 91 беспилотник, которые были нейтрализованы. Лавров обратил внимание, что атака осуществлялась в самый разгар переговоров российско-американских переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что после атаки на резиденцию Путина главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется прятаться до конца своих дней.