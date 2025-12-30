ЦРУ нанесло удар по объекту на побережье Венесуэлы, передает CNN

По информации телеканала, это произошло ранее в этом месяце, но о деталях инцидента ранее не сообщалось. Удар пришелся по удаленному причалу на венесуэльском побережье, который, как полагает правительство США, использовался группировкой «Трен де Арагуа» для хранения наркотиков и их погрузки на суда для дальнейшей транспортировки. В момент атаки на объекте никто не находился, поэтому обошлось без жертв.