ЦРУ нанесло удар по объекту на побережье Венесуэлы, передает CNN

По информации телеканала, это произошло ранее в этом месяце, но о деталях инцидента ранее не сообщалось. Удар пришелся по удаленному причалу на венесуэльском побережье, который, как полагает правительство США, использовался группировкой «Трен де Арагуа» для хранения наркотиков и их погрузки на суда для дальнейшей транспортировки. В момент атаки на объекте никто не находился, поэтому обошлось без жертв.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении крупного объекта на территории Венесуэлы на прошлой неделе.
За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали вооруженные силы для ликвидации катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.