США нанесли новый удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана в рамках операции против наркотеррористических организаций.

Как сообщило Южное командование Вооружённых сил США в социальной сети X, удар был нанесён 29 декабря по указанию министра обороны США Питера Хегсета. Судно, находившееся в международных водах, следовало по известным маршрутам контрабанды наркотиков и участвовало в их перевозке.

Как пояснили в ведомстве, в результате удара двое предполагаемых наркотеррористов были ликвидированы, потерь среди американских военных нет.

Ранее Трамп объявил об уничтожении крупного объекта в Венесуэле военными США.

