Президент РФ Владимир Путин раскрыл главный секрет побед России.
Год защитника Отечества завершается. Да, он не принес нам зафиксированной на бумаге победы в конфликте на Украине. Но наши бойцы, герои нашего дня, безудержно приближаются к ней, уничтожая неонацистов и обеспечивая мир земле Донбасса и Новороссии. Так же, как это делали их деды и прадеды в Великую Отечественную. 2025 год стал их годом — их, наших защитников, наших победителей.
Я совсем не знала своего деда Александра Парамоновича Лещева, фронтового разведчика, кавалера ордена Красной звезды и медали «За отвагу». Он умер, когда моей маме не было и года. Нам не было известно о его подвигах (эту информацию нашла, когда Минобороны стало оцифровывать архивы). Бабушка лишь помнила, что были награды, но после смерти деда их забрали.
У защитников Отечества поколения разные, Родина — одна.
Каждый год 9 Мая наша семья первым делом идет к деду на могилку. На старом городском кладбище много, к сожалению, в большинстве случаев давно запущенных, захоронений со скромными памятниками со звездами — когда-то красными. Идешь, читаешь имена и фамилии, пытаешься представить, что это был за человек, прошедший войну. Все это они — герои Великой Отечественной, подарившие нам мирную, спокойную жизнь.
В 2005 году, в год 60-летия Великой Победы, для авторского проекта на радио мне посчастливилось много общаться с ветеранами той войны. Некоторые были уже совсем старенькие. Кому-то сложно было говорить, а кто-то и вовсе был лежачим, но родственникам было важно, чтобы об их отце и деде узнало как можно больше людей. Кому-то даже тогда, спустя 60 лет после страшных событий, тяжело было вспоминать все, что пришлось пережить.
Но в каждом из этих ветеранов вдруг открывалось второе дыхание и блеском загорались глаза, как только я спрашивала: «Каким вы помните 9 мая 1945 года?». Для них, для людей, прошедших и переживших войну, это был без преувеличения самый счастливый день в жизни.
Тогда сама себе задавала вопрос: совсем скоро поколение победителей уйдет, что будет дальше, кто и как будет передавать память, воспитывать настоящих патриотов? Вплоть до 24 февраля 2022 года многие из нас считали, что поколение 1990-х, даже, наверное, конца 1980-х потеряно — идеалы и кумиры были уже не те. О войне, конечно, не думалось. Представить, что на долю нашего поколения выпадет такое испытание, было сложно.
Да, это случилось. Да, мы снова ведем праведную войну за правое дело. И то самое «потерянное поколение 90-х» — на фронте. Конечно, есть те, кто уехал из страны в первые дни после начала военной спецоперации, кто-то — позже, узнав об объявлении частичной мобилизации. У каждого свои причины. Никого осуждать не берусь. Только есть одно важное «но»: если уехал, не надо, будучи где-то там, гадить своей стране. Тот, кто это делает, не уехали, а сбежали. Они предают, а не защищают Россию своими «откровениями».
Не они герои. Не они защитники Отечества.
Защитники — там, на передовой, уничтожают нацистов. Защитники — здесь, в тылу, делают все, чтобы нас война не коснулась. Это они достойны памяти и подвига своих дедов и прадедов.
Когда в конце 2024 года президент Владимир Путин объявлял Год защитника Отечества, ни у кого даже вопроса не возникло — почему и зачем? «Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», — сказал тогда Путин.
Мы с размахом отметили 80-летие Великой Победы. Пару раз слышала ворчание, мол, «какие парады, какие праздники во время СВО». А ведь парад на Красной площади — не только для тех, кто сидит на трибунах (среди приглашенных в последние годы много ветеранов СВО, детей погибших бойцов — малыши, да и взрослые, с восторгом и гордостью всегда смотрят на стройные парадные расчеты, на военную технику).
9 Мая 2025 года на Красной площади прошел военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Парады на Красной площади — еще для ребят, которые на передовой. Они поднимают боевой дух наших сегодняшних героев так же, как парад 7 ноября 1941 года поднял дух солдат и офицеров, которые прямо из центра Москвы уходили на защиту столицы. И это тоже — связь времен и поколений. Те, кто был и есть там, за «ленточкой», ощущают и понимают это лучше кого бы то ни было.
Кто-то до сих пор не понимает, почему президент Путин начал военную спецоперацию на Украине. Советов давать не будем, но при желании эти люди могут еще раз обратиться к историческим фактам далеких времен, а для большего убеждения — к фактам недавнего времени, начиная с 2014 года. Можно освежить в памяти и совсем недавние события: зверства укронацистов в Курской области.
В открытом доступе лишь мизерная часть из имеющихся документальных фактов. Как бы хотелось повторить Нюрнберг, чтобы, как и тогда, в 1945—1946 годах, мир увидел, ужаснулся и понял, наконец, что такое нацизм и за что борется Россия.
В течение Года защитника Отечества мне не раз приходилось общаться с ветеранами и поколения моего деда, и моего собственного поколения. Никаких сомнений, что связь поколений не разорвать, кто бы и как бы ни стремился это сделать. Мы, Россия, сильны нашей историей, нашей памятью, нашими победами, нашим единством.
Для президента важно — поддержать родных погибших защитников Отечества.
Парням на передовой (кто был там, кто и сегодня несет свою службу) этого объяснять не нужно. Они — русские, буряты, якуты, дагестанцы, осетины, татары, башкиры, евреи, сербы, абхазцы, можно продолжать этот список — давно стали братьями. Братьями по оружию, братьями по духу. «Сам погибай — товарища выручай», — это про них, про наших героев. Как сказал однажды президент, «такое отношение не купишь за деньги».
«Это проекция на отношение к Родине. Это дорогого стоит. В этом и заключается основа, фундамент всех наших побед», — сказал Путин.
А что касается всех страшилок европейских «подсвинков» о готовности России напасть на Европу… Еще советский классик Евгений Евтушенко дал развернутый ответ на вопрос «хотят ли русские войны?». Сегодня каждый из нас может его, этот ответ, повторить. Народ России всегда был, есть и будет за мир (впору вспомнить лозунг «Миру — мир!»). Но в случае любой агрессии за свою страну, за свой народ в едином порыве всегда готовы встать Защитники Отечества. И мы обязательно победим.