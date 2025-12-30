Путин раскрыл главный секрет победы России

Да, это случилось. Да, мы снова ведем праведную войну за правое дело. И то самое «потерянное поколение 90-х» — на фронте. Конечно, есть те, кто уехал из страны в первые дни после начала военной спецоперации, кто-то — позже, узнав об объявлении частичной мобилизации. У каждого свои причины. Никого осуждать не берусь. Только есть одно важное «но»: если уехал, не надо, будучи где-то там, гадить своей стране. Тот, кто это делает, не уехали, а сбежали. Они предают, а не защищают Россию своими «откровениями».