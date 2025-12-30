Кольцо сжимается: Китай отрабатывает сценарий военной блокады Тайваня

В учениях задействованы эсминцы, фрегаты, истребители и бомбардировщики, которые действуют в акваториях к северу и югу от Тайваня, а также в прилегающем воздушном пространстве. Военные отрабатывают идентификацию и досмотр целей, предупреждение и вытеснение, имитацию ударов, атаки по морским объектам, а также противовоздушную и противолодочную оборону.
Как заявили в командовании НОАК, манёвры направлены на проверку взаимодействия сил на море и в воздухе, а также на отработку сценария установления контроля над районом. Учения проходят с 8:00 до 18:00 по местному времени сразу в пяти зонах вокруг острова.
Ранее Life.ru писал о начале крупной военной операции вокруг Тайваня под кодовым названием «Миссия правосудия — 2025». В рамках этих манёвров Пекин расширил зоны предупреждения в акватории, а береговая охрана сформировала патрульные группы у побережья острова и близлежащих архипелагов.
