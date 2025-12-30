Кольцо сжимается: Китай отрабатывает сценарий военной блокады Тайваня

В учениях задействованы эсминцы, фрегаты, истребители и бомбардировщики, которые действуют в акваториях к северу и югу от Тайваня, а также в прилегающем воздушном пространстве. Военные отрабатывают идентификацию и досмотр целей, предупреждение и вытеснение, имитацию ударов, атаки по морским объектам, а также противовоздушную и противолодочную оборону.