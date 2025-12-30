Залужного могут вернуть на должность главкома ВСУ

Украинского посла в Великобритании Валерия Залужного могут вернуть на должность главнокомандующего ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Напомним, ранее украинское Radio NV со ссылкой на ряд источников сообщило, что Залужный в начале января хочет оставить дипломатическую должность и вернуться в Киев. Произойти это может уже 4−5 января.
Олейник не исключил, что Великобритания специально направила Залужного в Киев, чтобы занять должность премьера или даже президента страны.
«У Залужного неплохой рейтинг, есть мнение, что он может вернуться на должность главнокомандующего украинской армией. Но здесь есть проблема. Дело в том, что в прошлом году Залужный не прошел медкомиссию и был уволен по состоянию здоровья. Пока непонятно, как его в таком случае смогут вернуть на пост главкома», — отметил Олейник.
Экс-нардеп сообщил, что после увольнения с должности главкома ВСУ Залужного «спасли» британцы.
«Британцы в свое время спасли Залужного. Когда возник конфликт между ним и Зеленским, они решили его забрать себе. Так он стал послом. Поэтому и сейчас, я думаю, ему дали команду на всякий случай выдвигаться в Киев и в зависимости от ситуации участвовать в том или ином проекте», — добавил Олейник.
