Залужного могут вернуть на должность главкома ВСУ

Залужный в начале января хочет оставить дипломатическую должность в Великобритании и вернуться в Киев. Экс-нардеп Олейник не исключил, что Залужного могут вернуть на должность украинского главкома.

Источник: Аргументы и факты

Украинского посла в Великобритании Валерия Залужного могут вернуть на должность главнокомандующего ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Напомним, ранее украинское Radio NV со ссылкой на ряд источников сообщило, что Залужный в начале января хочет оставить дипломатическую должность и вернуться в Киев. Произойти это может уже 4−5 января.

Олейник не исключил, что Великобритания специально направила Залужного в Киев, чтобы занять должность премьера или даже президента страны.

«У Залужного неплохой рейтинг, есть мнение, что он может вернуться на должность главнокомандующего украинской армией. Но здесь есть проблема. Дело в том, что в прошлом году Залужный не прошел медкомиссию и был уволен по состоянию здоровья. Пока непонятно, как его в таком случае смогут вернуть на пост главкома», — отметил Олейник.

Экс-нардеп сообщил, что после увольнения с должности главкома ВСУ Залужного «спасли» британцы.

«Британцы в свое время спасли Залужного. Когда возник конфликт между ним и Зеленским, они решили его забрать себе. Так он стал послом. Поэтому и сейчас, я думаю, ему дали команду на всякий случай выдвигаться в Киев и в зависимости от ситуации участвовать в том или ином проекте», — добавил Олейник.

Ранее политолог Скачко сообщил, что Залужный угрозами о гражданской войне послал сигнал Зеленскому.

