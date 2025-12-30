Залужного могут вернуть на должность главкома ВСУ

«Британцы в свое время спасли Залужного. Когда возник конфликт между ним и Зеленским, они решили его забрать себе. Так он стал послом. Поэтому и сейчас, я думаю, ему дали команду на всякий случай выдвигаться в Киев и в зависимости от ситуации участвовать в том или ином проекте», — добавил Олейник.