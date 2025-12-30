Ричмонд
В зоне СВО погиб пресс-офицер Минобороны РФ майор Дмитрий Шутов

Пресс-офицер Московского военного округа майор Дмитрий Шутов умер во время выполнения боевых задач на Купянском направлении. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

31-летний офицер принимал участие в специальной военной операции с первых дней, организовывая работу представителей средств массовой информации в составе пресс-центра группировки войск «Запад». В 2024 году он был назначен на должность в пресс-службе Московского военного округа.

У майора Шутова остались супруга и двое сыновей. За выполнение служебного долга офицер посмертно награждён медалью «За храбрость» II степени.

Ранее Life.ru писал, что в зоне СВО погиб лидер рок-группы «Ворон Кутха» Дмитрий Мулыгин. Происходящее на Украине вызывало его глубокую озабоченность ещё задолго до начала СВО. После личного наблюдения событий на Майдане в Киеве он начал оказывать системную поддержку жителям Донбасса, занимаясь доставкой гуманитарных грузов и организацией концертов.

