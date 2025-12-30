Ричмонд
Иран в ответ на слова Трампа предупредил о жёстком ответе в случае агрессии

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани отметил, что ракетный потенциал и обороноспособность страны не могут быть ограничены.

Источник: Аргументы и факты

Любая агрессия в отношении Ирана вызовет немедленный и жесткий ответ, заявил советник иранского верховного лидера Али Хаменеи Али Шамхани.

Такое сообщение он оставил после угроз со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана.

«Любая агрессия встретит немедленный жесткий ответ, выходящий за рамки воображения ее организаторов», — написал Шамхани на своей странице в социальной сети X*.

Советник также подчеркнул, что ракетный потенциал и обороноспособность государства не могут быть ограничены и не должны зависеть от чьих-либо разрешений.

Ранее газета The Washington Post написала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках предстоящей встречи с Дональдом Трампом хочет убедить президента США одобрить нанесение удара по иранским ракетным объектам. Кроме того, глава израильского правительства может призвать Вашингтон к прямому вмешательству американской армии в возможное противостояние с Ираном. В публикации отмечается, что Нетаньяху продолжает видеть в Тегеране угрозу.

29 декабря Трамп заявил, что готов поддержать новые удары по иранским объектам, если попытки разработки ядерного оружия, которые якобы предпринимает Иран, продолжатся.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

