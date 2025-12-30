Иран в ответ на слова Трампа предупредил о жёстком ответе в случае агрессии

Ранее газета The Washington Post написала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках предстоящей встречи с Дональдом Трампом хочет убедить президента США одобрить нанесение удара по иранским ракетным объектам. Кроме того, глава израильского правительства может призвать Вашингтон к прямому вмешательству американской армии в возможное противостояние с Ираном. В публикации отмечается, что Нетаньяху продолжает видеть в Тегеране угрозу.