ЦРУ атаковало объект на побережье Венесуэлы

Центральное разведывательное управление США нанесло удар беспилотным летательным аппаратом по удалённому причалу на побережье Венесуэлы в декабре.

Центральное разведывательное управление США нанесло удар беспилотным летательным аппаратом по удалённому причалу на побережье Венесуэлы в декабре.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, целевым объектом являлся портовый терминал, который, по данным американского правительства, использовался венесуэльской группировкой «Трен де Арагуа» для хранения и погрузки наркотиков на суда с целью дальнейшей контрабанды. В момент удара на объекте никого не было, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении американскими военными «крупного объекта» на территории Венесуэлы. В интервью радиоведущему Джону Катсиматидису Трамп сообщил, что удар был нанесён две ночи назад и нанёс серьёзный ущерб, однако не уточнил местоположение или характер объекта.

Ранее сообщалось, что США нанесли новый удар по судну наркоторговцев в Тихом океане.

