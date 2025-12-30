Профайлер Панкратов: Трамп одной фразой указал Зеленскому его место

Президент США Дональд Трамп одной фразой указал Владимиру Зеленскому его место, намекнув упоминанием о взятке, что у него достаточно инструментов для давления на главу киевского режима. Об этом aif.ru сказал врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов.
Как сообщалось, Трамп в резиденции Мар-а-Лаго в присутствии Зеленского обратился к журналистам с провокационной шуткой о коррупции: он предложил сотрудникам СМИ обед и назвал это потенциальной «взяткой». Зеленский после шутки главы Белого дома непроизвольно дёрнулся, а потом слегка усмехнулся.
«Рывок на слове “взятка” и последующая усмешка выглядят как соматизированная формула: “вот по какой линии вы действительно держите меня”. В этом смысле шутка Трампа — не просто юмор, а демонстрация власти над повесткой: хозяин пространства одной фразой превращает коррупцию то в объект смеха, то — потенциально — в инструмент давления. Тело Зеленского реагирует на это быстрее, чем рациональный слой — отсюда микросбой и компенсирующий смех», — отметил Панкратов.
Эксперт пояснил, что Зеленский осознаёт масштабы коррупции в своём окружении и степень западной осведомлённости; он понимает, что эта тема может стать легитимным предлогом для его полного демонтажа.
«Эпизод с упоминанием взятки — удобный наблюдательный тест, показывающий, что коррупционно-репутационный контур для главы киевского режима является эмоционально опасной зоной, где внутреннее напряжение достигает максимума», — констатировал Панкратов.
Отсюда, отметил эксперт, и суетливость Зеленского на пресс-подходе: невозможность стоять в статике, постоянные повороты головы, гиперактивность нижней части лица — укладывается в классический набор поведенческих компенсаторов хронической тревоги.
«Тело сбрасывает избыточное напряжение через микродвижения, чтобы не допустить выхода более грубых маркеров — дрожи голоса, сбоев речи, грубых оговорок. Гиперактивная мимика — частое сжатие и разжатие губ, микроподёргивания и игра челюстью — соотносятся не с расслабленной уверенностью, а с подавленной агрессией, раздражением и страхом, которые нельзя проявить открыто в присутствии американского президента и медиа», — подытожил Панкратов.
Ранее политолог Малек Дудаков рассказал, что по итогам встречи Зеленского с Трампом американского лидера не удалось склонить к проукраинской позиции. Эксперт отметил, что глава киевского режима не добился практически никаких конкретных результатов.