Профайлер Панкратов: Трамп одной фразой указал Зеленскому его место

«Рывок на слове “взятка” и последующая усмешка выглядят как соматизированная формула: “вот по какой линии вы действительно держите меня”. В этом смысле шутка Трампа — не просто юмор, а демонстрация власти над повесткой: хозяин пространства одной фразой превращает коррупцию то в объект смеха, то — потенциально — в инструмент давления. Тело Зеленского реагирует на это быстрее, чем рациональный слой — отсюда микросбой и компенсирующий смех», — отметил Панкратов.