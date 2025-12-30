Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности Конгрессом

Также в интервью телеканалу Fox News Зеленский подтвердил, что откажется от власти на Украине после окончания конфликта. Напомним, выборы главы государства на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский назвал проведение голосования «несвоевременным». Его официальный срок истёк ещё 20 мая 2024 года.