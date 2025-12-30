Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности Конгрессом

По словам украинского лидера, Киеву необходимы юридически обязывающие документы, которые должны быть ратифицированы Конгрессом США.
«Мы уважаем президента Трампа. И его решение влиятельно. Но, конечно, нам нужен Конгресс для этого. Возможно, Сенат или Конгресс. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими», — сказал экс-комик.
Также в интервью телеканалу Fox News Зеленский подтвердил, что откажется от власти на Украине после окончания конфликта. Напомним, выборы главы государства на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский назвал проведение голосования «несвоевременным». Его официальный срок истёк ещё 20 мая 2024 года.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.