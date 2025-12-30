«На Украине уже есть первые предпосылки для начала гражданской войны. Однако надо помнить, что Зеленского охраняет спецназ Великобритании, поэтому в этом плане там все под контролем. Они же покрывают Залужного, поэтому британцы не допустят, чтобы между двумя их кандидатами произошел конфликт, хотя это и возможно. Если Зеленский потеряет власть и сбежит, например, за границу, то неизвестно, кто возьмет на себя его обязанности. Когда люди окончательно почувствуют слабость власти, об этом говорил и сам Залужный кстати, то некоторая их часть двинется на Киев, это будут вооруженные националисты в первую очередь. И вот тогда на Украине может произойти настоящий гражданский конфликт», — отметил Олейник.