Война разгорится: Олейник дал прогноз по Украине

После возвращения экс-главкома ВСУ, а ныне украинского посла в Великобритании Валерия Залужного в Киев конфликт между ним и Зеленским может вспыхнуть с новой силой, сообщил в беседе с aif.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Напомним, ранее украинское Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах сообщило, что Залужный в начале января хочет оставить дипломатическую должность и вернуться в Киев. Произойти это может уже 4−5 января.
По информации источников, Залужный еще несколько недель назад озвучил свое желание об отставке Зеленскому, когда был с визитом в Киеве.
«На Украине уже есть первые предпосылки для начала гражданской войны. Однако надо помнить, что Зеленского охраняет спецназ Великобритании, поэтому в этом плане там все под контролем. Они же покрывают Залужного, поэтому британцы не допустят, чтобы между двумя их кандидатами произошел конфликт, хотя это и возможно. Если Зеленский потеряет власть и сбежит, например, за границу, то неизвестно, кто возьмет на себя его обязанности. Когда люди окончательно почувствуют слабость власти, об этом говорил и сам Залужный кстати, то некоторая их часть двинется на Киев, это будут вооруженные националисты в первую очередь. И вот тогда на Украине может произойти настоящий гражданский конфликт», — отметил Олейник.
По словам экс-нардепа, в ходе гражданской войны на Украине, в частности, будут сводить счеты с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).
«Я не исключаю вероятность гражданской войны внутри страны, первые признаки уже есть. Вот ТЦК, который сейчас пакует людей, разве это не признак начинающейся войны?» — добавил Олейник.
Ранее Олейник сообщил, что Британия хочет сделать Залужного президентом или премьером Украины.