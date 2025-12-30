Экс-премьер Бангладеш Халеда Зия умерла в возрасте 80 лет

«Бегум Халеда Зиа скончалась сегодня в 6:00 утра, вскоре после утренней молитвы (фаджр). Мы молимся о прощении её души и просим всех вознести молитвы за её усопшую душу», — указано в заявлении партии в соцсети X.
Халеда Зия дважды возглавляла Правительство Бангладеш — с 1991 по 1996 год и с 2001 по 2006 год. Она стала первой женщиной-премьером в истории страны. В 2007 году её арестовали, но через год освободили под залог. Позже против неё завели десятки уголовных дел.
В 2018 году суд приговорил её к тюремному заключению. Однако в 2024 году, после массовых протестов, Халеду Зию выпустили на свободу.
В начале декабря Life.ru сообщил, что её госпитализировали в тяжёлом состоянии с инфекцией грудной клетки, затронувшей сердце и лёгкие. Зию подключили к аппарату ИВЛ и поместили в частную клинику. Через четыре дня состояние резко ухудшилось, и пациентку перевели в кардиореанимацию.
