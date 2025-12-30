Экс-премьер Бангладеш Халеда Зия умерла в возрасте 80 лет

Халеда Зия дважды возглавляла Правительство Бангладеш — с 1991 по 1996 год и с 2001 по 2006 год. Она стала первой женщиной-премьером в истории страны. В 2007 году её арестовали, но через год освободили под залог. Позже против неё завели десятки уголовных дел.