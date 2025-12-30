В Омске мэр поручил изменить Генплан в трёх районах города

в границах планировочного микрорайона 01:02:07 (это территория Речного порта) изменят функциональное зонирование территории; в границах планировочного микрорайона 04:04:02 (территория между Красноярским трактом, Королёва, Заозёрной и Менделеева) изменят местоположение и характеристики объектов образования; в границах планировочного микрорайона 02:01:14 (берег Иртыша вниз по течению от моста у Телецентра, включая Советский парк) изменений будет больше. Там не только изменят функциональное зонирование, но и скорректируют местоположение и характеристики школ, детских садов, спортивных объектов и транспортной инфраструктуры.