На грани срыва: Зеленский уехал от Трампа в состоянии тревоги и страха

Эксперты отмечают, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 декабря Киеву не принесла практически никаких результатов. Позиции украинской стороны становятся все более шаткими на фоне коррупционного скандала и успехов ВС РФ в зоне СВО. Все это отражается на психологическом состоянии главы киевского режима, которое оценил врач-психотерапевт, профайлер Руслан Панкратов.
Занервничал после шутки о взятке.
В ходе встречи в резиденции Мар-а-Лаго Трамп в присутствии Зеленского обратился к журналистам с провокационной шуткой о коррупции: он предложил сотрудникам СМИ обед и назвал это потенциальной «взяткой».
Украинский гость после этих слов непроизвольно дёрнулся, слегка усмехнулся, а после, пока Трамп продолжал интересоваться у журналистов, не голодны ли они, внимательно переводил взгляд с репортёров на американского коллегу.
Панкратов отметил, что слово «взятка», произнесённое в присутствии американской прессы, автоматически подняло у Зеленского пласт тревоги, ведь сегодня коррупционная повестка — главный легальный рычаг давления Вашингтона на киевский режим, под который уже подводятся реальные решения и расследования.
«Для политика, стоящего во главе системы, через которую ежедневно проходят крупные финансовые потоки, “взятка” — не фигура речи, а напоминание о досье, утечках, американском аудите, оперативной разработке окружения и о том, что в случае необходимости на стол всегда может быть выложен компромат», — пояснил Панкратов.
Эксперт отметил, что нервный смешок Зеленского сработал как грубая психоэнергетическая «заплатка».
«Телесный рывок успевает выдать внутренний всплеск, а затем кора мозга срочно дорисовывает социально приемлемую усмешку, чтобы выдать защитную реакцию за участие в общей шутке», — обозначил Панкратов.
Эксперт также добавил, что перевод Зеленским взгляда с прессы на Трампа и обратно — не жест вежливости, а попытка в режиме реального времени просчитать конфигурацию угрозы: как это будет отыграно медиа и насколько хозяин комнаты — Трамп — готов в любой момент перевести шутку в политическое предупреждение.
Зеленский находится в состоянии хронической тревоги.
Панкратов обозначил, что президент США фразой о взятке указал Зеленскому его место, намекнув, что у него достаточно инструментов для давления на главу киевского режима.
«Рывок Зеленского на слове “взятка” и последующая усмешка выглядят как соматизированная формула: “вот по какой линии вы действительно держите меня”», — сказал эксперт.
В этом смысле шутка Трампа — не просто юмор, пояснил Панкратов, а демонстрация власти над повесткой: хозяин пространства одной фразой превращает коррупцию то в объект смеха, то — потенциально — в инструмент давления.
А тело Зеленского в свою очередь реагирует на это быстрее, чем рациональный слой — отсюда микросбой и компенсирующий смех", — отметил Панкратов.
По мнению эксперта, Зеленский осознаёт масштабы коррупции в своём окружении и степень западной осведомлённости; он понимает, что эта тема может стать легитимным предлогом для его полного демонтажа. А эпизод с упоминанием взятки как раз — удобный наблюдательный тест, демонстрирующий, что коррупционно-репутационный контур для главы киевского режима является эмоционально опасной зоной, где внутреннее напряжение достигает максимума.
Отсюда и суетливость Зеленского на пресс-подходе: невозможность стоять в статике, постоянные повороты головы, гиперактивность нижней части лица.
«Всё это укладывается в классический набор поведенческих компенсаторов хронической тревоги. Тело сбрасывает избыточное напряжение через микродвижения, чтобы не допустить выхода более грубых маркеров — дрожи голоса, сбоев речи, грубых оговорок. Гиперактивная мимика — частое сжатие и разжатие губ, микроподёргивания и игра челюстью — соотносятся не с расслабленной уверенностью, а с подавленной агрессией, раздражением и страхом, которые нельзя проявить открыто в присутствии американского президента и медиа», — подытожил Панкратов.