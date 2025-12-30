На грани срыва: Зеленский уехал от Трампа в состоянии тревоги и страха

По мнению эксперта, Зеленский осознаёт масштабы коррупции в своём окружении и степень западной осведомлённости; он понимает, что эта тема может стать легитимным предлогом для его полного демонтажа. А эпизод с упоминанием взятки как раз — удобный наблюдательный тест, демонстрирующий, что коррупционно-репутационный контур для главы киевского режима является эмоционально опасной зоной, где внутреннее напряжение достигает максимума.