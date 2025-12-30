Коалиция во главе с Саудовской Аравией ударила по военному грузу в порту Йемена

«Мы призываем к эвакуации гражданских лиц в области порта Аль-Мукалла, чтобы обеспечить их безопасность во время проведения ограниченной военной операции», — указано в заявлении коалиции.
Позже коалиция нанесла авиаудар по двум судам, которые шли из ОАЭ в йеменский порт без официального разрешения. Представитель коалиционных сил Турки аль-Малики заявил, что утром провели операцию против оружия и боевой техники, выгруженных с этих судов.
По его словам, экипажи отключили системы слежения и тайно доставили крупную партию вооружений и техники для поддержки ЮПС в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра. Цель — разжечь конфликт в регионе.
Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии в 2025 году привели в исполнение рекордное число смертных приговоров. С начала года казнили 340 человек. Информацию подтверждают министерство внутренних дел страны и государственное агентство SPA.
