Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коалиция во главе с Саудовской Аравией ударила по военному грузу в порту Йемена

Объединённая коалиция во главе с Саудовской Аравией начала ограниченную военную операцию в йеменской провинции Хадрамаут. Это произошло после того, как силы Южного Переходного совета (ЮПС) захватили порт Аль-Муккалла. Об этом сообщает саудовское агентство SPA.

«Мы призываем к эвакуации гражданских лиц в области порта Аль-Мукалла, чтобы обеспечить их безопасность во время проведения ограниченной военной операции», — указано в заявлении коалиции.

Позже коалиция нанесла авиаудар по двум судам, которые шли из ОАЭ в йеменский порт без официального разрешения. Представитель коалиционных сил Турки аль-Малики заявил, что утром провели операцию против оружия и боевой техники, выгруженных с этих судов.

По его словам, экипажи отключили системы слежения и тайно доставили крупную партию вооружений и техники для поддержки ЮПС в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра. Цель — разжечь конфликт в регионе.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии в 2025 году привели в исполнение рекордное число смертных приговоров. С начала года казнили 340 человек. Информацию подтверждают министерство внутренних дел страны и государственное агентство SPA.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.