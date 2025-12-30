Стало известно, за что Боррель был оштрафован в 2018 году

В начале декабря сообщалось, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу европейской дипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Обвинения им пока не предъявлены.