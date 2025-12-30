Стало известно, за что Боррель был оштрафован в 2018 году

Согласно решению Испанской комиссии по рынку ценных бумаг от 2018 года, Боррель был оштрафован на 30 тысяч евро за инсайдерскую торговлю в ноябре 2015 года. На тот момент он занимал пост министра иностранных дел Испании.
Боррель, входивший в совет директоров испанской энергетической компании Abengoa, продал ее акции в период, когда располагал непубличной информацией о резком ухудшении финансового положения компании, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Регулятор признал сделку серьезным нарушением законодательства о рынке ценных бумаг.
«Наложить на господина Жозепа Борреля Фонтельеса… штраф в размере 30 тысяч евро за совершение особо серьезного правонарушения… за продажу 10 тысяч акций Abengoa, S.A. 24 ноября 2015 года при наличии у него привилегированной информации», — говорится в решении комиссии, опубликованном в ноябре 2018 года.
Несмотря на штраф в 2018 году, Боррель впоследствии занял пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В настоящее время его деятельность вновь оказалась в центре внимания из-за расследования Европейской прокуратуры, которая проверяет период 2021—2022 годов, в том числе обстоятельства заключения контракта на создание Дипломатической академии ЕС с Колледжем Европы.
В начале декабря сообщалось, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу европейской дипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Обвинения им пока не предъявлены.