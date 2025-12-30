Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о военной операции в Йемене

Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла авиаудар по порту Эль-Мукалла на востоке Йемена, уничтожив военный груз, доставленный из Объединённых Арабских Эмиратов для южных сепаратистов.
Как сообщило Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на заявление коалиции, удар был ограниченным и пришёлся на оружие и боевую технику, выгруженные с двух судов.
Ранее коалиция предупредила гражданских лиц о необходимости покинуть порт в связи с проведением военной операции. Действия связаны с захватом восточных провинций Йемена силами Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга страны.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия атаковала позиции сепаратистов в Йемене.
