В Иране заявили о готовности к жёсткому ответу в случае американской агрессии

Шамхани подчеркнул, что ракетный и оборонный потенциал Ирана не подлежит внешнему сдерживанию и не зависит от разрешений других государств.
Ранее Трамп прямо пригрозил Ирану, пообещав «разгромить в пух и прах» любые попытки страны восстановить ядерную программу. Американский президент дал Тегерану совет: стремиться к новому соглашению с Вашингтоном.
Неделю назад телеканал NBC сообщал, что Израиль намерен представить президенту США Дональду Трампу возможные сценарии повторного военного удара по Ирану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, представит Трампу аргументацию, согласно которой расширение Ираном своей программы баллистических ракет является угрозой.
