В Иране заявили о готовности к жёсткому ответу в случае американской агрессии

Советник верховного лидера Ирана по вопросам безопасности Али Шамхани заявил, что любая военная агрессия против страны встретит немедленный и жёсткий ответ, «выходящий за рамки воображения её организаторов». Это заявление прозвучало после недавних угроз в адрес Исламской Республики со стороны президента США Дональда Трампа.