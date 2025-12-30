Ричмонд
В Иране заявили о готовности к жёсткому ответу в случае американской агрессии

Советник верховного лидера Ирана по вопросам безопасности Али Шамхани заявил, что любая военная агрессия против страны встретит немедленный и жёсткий ответ, «выходящий за рамки воображения её организаторов». Это заявление прозвучало после недавних угроз в адрес Исламской Республики со стороны президента США Дональда Трампа.

Шамхани подчеркнул, что ракетный и оборонный потенциал Ирана не подлежит внешнему сдерживанию и не зависит от разрешений других государств.

Ранее Трамп прямо пригрозил Ирану, пообещав «разгромить в пух и прах» любые попытки страны восстановить ядерную программу. Американский президент дал Тегерану совет: стремиться к новому соглашению с Вашингтоном.

Неделю назад телеканал NBC сообщал, что Израиль намерен представить президенту США Дональду Трампу возможные сценарии повторного военного удара по Ирану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, представит Трампу аргументацию, согласно которой расширение Ираном своей программы баллистических ракет является угрозой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

